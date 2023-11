Koniec zgłoszeń do Trybunału Stanu. Odkrywamy kolejne szczegóły

Adwokatka Kamila Ferenc to kandydatka Nowej Lewicy do Trybunału Stanu – dowiaduje się Wirtualna Polska. To prawniczka związana m.in. z Fundacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Z kolei Konfederacja wskazała Macieja Miłosza. W Sejmie właśnie minął czas na zgłaszanie kandydatur do Trybunału Stanu.