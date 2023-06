Koniec z reklamowaniem niezdrowej żywności. Oburzenie w Niemczech

Jak zauważa "Bild", "w projekcie ustawy brzmi to jednak inaczej". Według przepisów obowiązywać ma całkowity zakaz reklamy w radio i telewizji w godzinach od 6.00 do 23.00, zakaz umieszczania billboardów reklamowych w promieniu 100 metrów od szkół, świetlic i obiektów rekreacyjnych, a także w mediach społecznościowych takich jak Instagram, TikTok, Youtube. Za naruszenie zakazu przewidziana jest grzywna w wysokości do 30 tys. euro.