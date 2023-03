Koniec z 500+. "Decyzja już zapadła"

W minionym tygodniu lider PO ogłosił propozycję świadczenia 1,5 tys. zł miesięcznie dla każdej kobiety, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy; to tzw. babciowe z przeznaczeniem na opłacenie opieki nad dzieckiem; miałoby ono przysługiwać do czasu, kiedy dziecko może pójść do przedszkola, a więc kiedy ukończy trzy lata.