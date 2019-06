Koniec Wiosny w Świętokrzyskiem. Działacze rozpoczęli współpracę z SLD

Wiosna w Świętokrzyskiem przestała istnieć. 150 działaczy z koordynatorką Małgorzata Marenin na czele odeszło z partii. To jednak nie wszystko. Padła deklaracja współpracy z SLD.

Małgorzata Marenin do niedawna była koordynatorką partii Wiosna w Świętokrzyskiem. Działaczka podjęła decyzję o rezygnacji oraz - jak poinformowała na konferencji prasowej - "o utworzeniu stowarzyszenia, które skupiać będzie dotychczasowych działaczy Wiosny w regionie". Oprócz niej, ze świętokrzyskiej Wiosny odeszli wszyscy sympatycy: około 150 osób.

- Moja decyzja spowodowana jest tym, że uważam za niezbędne dojrzeć do pewnych rozwiązań, które będą dobre nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale dla wszystkich Polek i Polaków - tłumaczyła Marenin.

- Przed nami chyba najważniejsze do tej pory wybory parlamentarne. Uważam, że powinniśmy się jak najszerzej łączyć i mam tu na myśli szczególnie środowiska lewicowe, warto rozpocząć od współpracy tak jak my zaczynamy dziś współpracować z lokalnymi strukturami Sojuszu Lewicy Demokratycznej - poinformowała działaczka.

Marenin była również pytana o wyjazd Roberta Biedronia do Brukseli, mimo, że wcześniej lider Wiosny obiecywał, że nie weźmie mandatu.

- W mojej opinii decyzja Roberta Biedronia jest mało etyczna. My się dziwimy, że społeczeństwo nie ma zaufania do polityków. Jeżeli Pan Biedroń obiecał wyborcom, że zrzeknie się to powinien słowa dotrzymać - podkreśliła na konferencji prasowej.