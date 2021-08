Koniec upalnego lata? Nadchodzi załamanie pogody

Jak podało IMGW, na zachodzie kraju temperatura wyraźnie spadnie i wyniesie od 11 do 15 st. C. Na wschodzie kraju utrzyma się natomiast na poziomie 16-19 st. C. Wiatr od zachodu będzie się wzmagał i możliwe są porywy do 55 km/h, a nad morzem do 65 km/h.