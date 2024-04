Koniec poszukiwań na Bałtyku. Jest komunikat Dowództwa Generalnego

Zaginięcie nurka z jednostki GROM

Do zaginięcia nurka doszło w środę ok. godz. 13 w okolicach wyjścia z gdańskiego portu na wysokości plaży Westerplatte, gdzie od rana odbywały się ćwiczenia nurków wojskowych. - Ćwiczenia były prowadzone ok. 800 metrów od jednostki - rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych ppłk Mariusz Łapeta.