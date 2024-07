Koniec poszukiwań Jaworka? Oświadczenie prokuratury

Tożsamość potwierdzą badania genetyczne

Materiał genetyczny do badań pobrano w trakcie oględzin na miejscu znalezienia zwłok. Dla szczegółowych analiz, biegli zdecydowali się na pobranie kolejnych próbek podczas autopsji, którą zrealizowano we wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.