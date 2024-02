Koniec karnawału. Teraz będzie modlitwa o trzeźwość

Ostatnia niedziela karnawału rozpoczyna w polskim Kościele katolickim Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Potrwa on od niedzieli do 17 lutego. Będzie przeżywany pod hasłem, które jest odwołaniem się do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego - "Trzeźwość polską racją stanu".