Koniec kampanii na Białorusi. Łukaszenka pewny zwycięstwa

We wtorek Aleksandr Łukaszenka wygłosił orędzie, w którym ostrzegał, że jeśli wybory pójdą dla niego niepomyślnie, to w państwie może dojść do rozlewu krwi. W czwartek powiedział natomiast, że na Białorusi toczy się wojna hybrydowa i jeśli wszystkie warianty tej wojny zostaną wyczerpane, to może użyć siły.