Koniec czerwonej Polski. Idzie chłód

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i południu miejscami wzrastające do dużego, i tam także możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12, 15 stopni na wschodzie, około 17 stopni w centrum, do 18-20 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat lokalnie ok. 11 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h.