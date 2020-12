Konflikt w Tigraju. Etiopscy Żydzi wyruszyli do Izraela

316 etiopskich Żydów zostało przetransportowanych samolotem do Izraela. Większość osób z tej społeczności mieszkała w obozach przejściowych. Imigranci są spokrewnieni z Żydami z Etiopii, którzy zostali przewiezieni do Izraela już dziesiątki lat temu w ramach tajnych operacji.

Sprawa emigracji etiopskich Żydów do Izraela ciągnęła się latami. W 2015 roku rząd zobowiązał się do przeniesienia całego społeczeństwa do 2020 roku. Wniosek o emigrację złożyło 16 600 Żydów. Jednak tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało w tym tygodniu, że do tej pory przetransportowano tylko 2000 zakwalifikowanych osób.