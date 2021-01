Konferencja premiera Morawieckiego. Nowe obostrzenia czy złagodzenie restrykcji? Co nas czeka od 1 lutego? [Na żywo]

Szef KPRM Michał Dworczyk pytany w czwartek w radiowej Jedynce, czy obecne obostrzenia zostaną poluzowane czy utrzymane, ocenił, że "trzeba patrzeć z ostrożnym optymizmem w przyszłość". Jego zdaniem "trzeba iść w kierunku lekkiego rozluźnienia pewnych obostrzeń, które do tej pory obowiązywały". - Ale musi to być niezwykle ostrożny proces, bo nie możemy zamykać oczu na to, co dzieje się w innych krajach europejskich - dodał.