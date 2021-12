Morawiecki o inwestycjach i wyrównywaniu szans

Premier sugeruje, że to obce służby

Pytany o inwigilowanie senatora Krzysztofa Brejzy premier zaapelował do dziennikarzy by nie ulegali pokusie powielania fake newsów. - Nie można dać sobie narzucić takiego fake newsa. To taki typowy sposób działania niektórych mediów, że tworzą jakiś fakt nieprawdziwy, a następnie ktoś go cytuje, powołując się na to źródło i nagle potem wszyscy przyjmują, że taka była rzeczywistość. Szanowni państwo nie było takiej rzeczywistości. - powiedział.