100 tys. zgonów. Jest apel Donalda Tuska

- Mamy także dziś wiele emocji związanych z Polskim Ładem - powiedział Tusk i dodał, że ten program spowodował, że wiele Polaków czuje niepokój. - To polski bałagan, jaki wprowadza rząd Morawieckiego - zaznaczył. Szef PO podkreślił, że wielu ekspertów m.in. księgowi i doradcy podatkowi mają problem z odniesieniem się do Polskiego Ładu. - Jedyne, co jest czytelne w Polskim Ładzie to fakt, że wprowadzono nowy 9 proc. podatek - zaznaczył były premier.