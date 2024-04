Konferencja PKW. Są nowe dane o wyborach

Przeliczono głosy z 26 751 na 31 456 (85,04 proc.) obwodów głosowania w wyborach do sejmików wojewódzkich. Taką informację podała Państwowa Komisja Wyborcza podczas konferencji prasowej. W wyborach do rad powiatów przeliczono już 82,27 proc. głosów, a w wyborach do rad gmin i miast 97,29 proc. W wyborach na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów przeliczono już 97,41 proc. głosów.