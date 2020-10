Konferencja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

- Ten atak, jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, który w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego, tak jak dotąd żeśmy go postrzegali - stwierdził. - Brońmy Polski, brońmy patriotyzmu i wykażmy tutaj zdecydowanie i odwagę. Tyko wtedy można tę wprost wypowiedzianą przez naszych przeciwników wojnę wygrać - stwierdził we wtorek w specjalnym oświadczeniu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, oceniając masowe protesty po orzeczeniu TK w sprawie aborcji.