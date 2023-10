Konferencja Masters&Robots o ważnych trendach technologicznych i odpowiedzialnym przywództwie

Tegorocznej edycji Masters&Robots towarzyszy pytanie "Co ma znaczenie?" (ang. What matters) – eksperci z Polski i zagranicy rozmawiać będą o wyzwaniach stojących przed biznesem i współczesnymi przywódcami, o roli lidera i najważniejszych obecnie trendach i technologiach. Pytanie "Co ma znaczenie?" będzie przewijać się przez wszystkie panele i wystąpienia międzynarodowych prelegentów i przedstawicieli biznesu. Wystąpią m.in. Scott Galloway, Monica Parker, Fabienne Goux-Baudiment, Jan Rosenow i Aubrey de Grey. W planie jest też dyskusja o przyszłości Customer Experience, a to za sprawą nowego raportu PZU i Digital University - "Epoka nowych doświadczeń", którego premiera odbędzie się na konferencji.