Konferencja kandydata PiS na prezydenta. Odniósł się do Trzaskowskiego

- Nie jestem na bezpłatnym urlopie, wykonuję swoje obowiązki jako prezes IPN i w związku z tym zadaję publiczne pytanie do Rafała Trzaskowskiego, dla którego to już kolejna kampania na kolejne stanowisko - mówił we Włoszczowej kandydat PiS Karol Nawrocki. Dziennikarze pytali go też o znajomość języków obcych.