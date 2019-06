Konferencja Episkopatu Polski. Biskup Artur Miziński ponownie sekretarzem generalnym

Trwa pierwszy dzień obrad 383. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Wałbrzychu. Biskup Artur Miziński w pierwszym głosowaniu wybrany na drugą kadencję Sekretarzem Generalnym KEP. Pełni tę funkcję od 10 czerwca 2014 roku.



Abp Scicluna ma przylecieć do Polski w czwartek wieczorem i zostanie do sobotniego poranka. Cały piątek spędzi na spotkaniach z polskimi biskupami i arcybiskupami. – Będzie uczestniczył w obradach, a później konferencji prasowej, w piątek o 14:00. Ostatni punkt wizyty to spotkanie z delegatami diecezjalnymi do spraw ochrony dzieci i młodzieży przed pedofilią – wymienia w rozmowie z Wirtualną Polską przedstawicielka biura prasowego Konferencji Episkopatu.