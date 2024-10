Kondycja psychiczna mikroprzedsiębiorców w Polsce pod lupą

- Długotrwały stres i lęk, którego doświadcza wielu przedsiębiorców, ma poważne konsekwencje dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Wśród skutków obciążenia lękiem i stresem można wymienić m.in. obniżenie koncentracji, trudności ze snem, zmiany apetytu, uczucie napięcia w ciele, co może prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych. Nadmierny stres i lęk mogą również przyczyniać się do chorób układu krążenia, obniżonej odporności, bólów głowy, zaburzeń nastroju oraz ogólnego rozdrażnienia, co negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie" – twierdzi Aleksandra Tokarewicz, CEO platformy Helping Hand.