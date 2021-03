Komu zależy na szybkiej prezentacji Nowego Ładu?

Jak donosi Rzeczpospolita, Nowogrodzkiej zależy na jak najszybszej prezentacji programu, bo prezes Kaczyński jak najszybciej chce przejść do kolejnego punktu – kongresu wyborczego, na którym ma zostać odnowiona jego kadencja.

Chociaż sprawy te nie mają bezpośredniego związku, dla partii rządzącej mają to być dwa najważniejsze punkty w kalendarzu na pierwszą połowę roku. Trzecim jest głosowanie w Sejmie nad podwyższeniem zasobów własnych Unii.

Kongres PiS opóźniony przez pandemię

Podczas kongresu miało dojść do wyboru prezesa. Miała to być wyłącznie formalność - szefem PiS pozostanie Jarosław Kaczyński, nikt nie wyobraża sobie innego scenariusza. Lider Zjednoczonej Prawicy pełni tę funkcję od 2003 roku, ale zapowiedział, że będzie to jego ostatnia kadencja.