Kompromitujące błędy Rosjan. Jak kaczuszki na strzelnicy

To podstawy wojskowej sztuki. Polski "Podręcznik walki pododdziałów zmechanizowanych" mówi: "Rozśrodkowanie wojsk oraz okresowa zmiana rejonów rozmieszczenia pododdziałów i stanowisk dowodzenia ma na celu zmniejszenia skutków uderzeń w wyniku tworzenia celów mało opłacalnych do zniszczenia. Osiąga się to poprzez rozmieszczenie sprzętu w odstępach większych niż średnica rażenia środków stosowanych przez lotnictwo, to jest około 50-100 m".