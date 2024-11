Komorowski o Nawrockim. Wskazał, co mu odpowiada

Komorowski przypomniał także, że 2010 roku Jarosław Kaczyński mówił to samo. - Potem jątrzył jak zwykle. To samo mówił Andrzej Duda w kampanii. Słowami się wojny polsko-polskiej nie skończy, tylko czynami - podkreślił.

Były prezydent został zapytany także o to, co mógłby dobrego powiedzieć o Nawrockim. Były prezydent zaznaczył, że "nie będzie i nie chce, ani nie zamierza chwalić Nawrockiego". Ma także nadzieję, że ta "kalkulacja PiS-u im nie wyjdzie". Jednak w końcu dał się namówić i powiedział coś miłego na temat szefa IPN.

- A jeżeli miałbym coś dobrego powiedzieć o panu Nawrockim, to powiem jedno. Mnie odpowiada taka forma zwracania się do wyborców, gdzie mówi się "szanowni państwo", a nie per "wy". Bo jak ktoś mówi per "wy" do własnych wyborców, to czuję w tym czkawkę z czasów komunizmu, "wy, towarzyszu Pietrucha", bo tak mówili sekretarze - powiedział Komorowski.