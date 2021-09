Komisja Wolności Obywatelskich PE dyskutuje o praworządności. Jaki: stosujecie kryteria kolonizacyjne

Jaki: instytucje UE stosują kryteria kolonizacyjne

- PiS jest coraz słabsze i boi się. Są tego dowody. Wczorajsze, kolejne odroczenie rozprawy tak zwanego TK, bo on jest upolityczniony i podległy partii, to dowód na to, że aktywność, solidarność i presja ma sens. Ta rozprawa miała dać dowód, że orzeczeń TSUE można nie stosować - mówił europoseł Halicki.