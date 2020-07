Komisja sprawiedliwości zagłosowała. Wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobro idzie do Sejmu

Jacek Kurzępa został wybrany na posła-sprawozdawcę - choć nie był obecny na sali, nie było z nim połączenia internetowego. Przez telefon na trybie głośnomówiącym rozmawiała poseł Anna Milczanowska. - To standardy z rosyjskiej Dumy. To skandal, nie ma nic wspólnego z przyzwoitością - mówiła wiceprzewodnicząca komisji sprawiedliwości i praw człowieka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

- Dziękuję państwu za ten wniosek, bo to okazja, żeby się pochwalić naszymi działaniami, bo za czasów "dobrej zmiany" w prokuraturze dzieje się dobrze - przekonywał Zbigniew Ziobro. - Zarzuciliście nam państwo, że na przykład kupujemy sprzęt do cięcia dla straży pożarnej? Czy to też nie jest pomoc, kiedy osoba jest uwięziona w pojeździe? Tak, to też jest pomoc - bo dzięki temu, że uratowano jej życie, to potem będzie mogła korzystać z pomocy prawnej - próbował udowadniać wydatki ministerstwa Ziobro.