Sejm. Komisja sprawiedliwości opiniuje wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry

Sejmowa komisja sprawiedliwości zebrała się we wtorek, aby zaopiniować wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Mamy trefne maseczki, testy i karty do głosowania. Mamy niespotykany paraliż prokuratury podległej ministrowi i żyjemy w trefnym państwie PIS - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

- W trakcie pandemii koronawirusa powstało wiele wątpliwości wokół rządu. Od kilku tygodni czytamy doniesienia o trefnych maseczkach, o respiratorach, które nigdy nie dotarły do kraju. Nie mamy też widocznych działań prokuratury. Jak widać, dla rządzących to okazja do interesu - przekonywała posłanka. - Co jest powodem bezczynności prokuratorów Ziobry? Są na L4, może trafili na kwarantannę? Może państwo PiS jest nieme, ślepe i głuche na afery związane z rządem PiS? - dodawała Gasiuk-Pihowicz.

Po tej wypowiedzi przewodniczący komisji odebrał posłance głos. - Proszę się zwracać do pana Zbigniewa Ziobro per "panie ministrze" - mówił Marek Ast, który potem zarzucał "totalność" przedstawicielce opozycji. - Na szali mamy kwestię narażania zdrowia i życia lekarzy i pielęgniarek, a państwo czepiają się tytulatury? - ripostowała Gasiuk.

Kłótnie na komisji. "Niech się posłanka Gasiuk kompromituje"

Podczas odczytywania uzasadnienia do wniosku o wotum nieufności posłanka opozycji wyliczała upolitycznienie systemu sprawiedliwości. Według niej istnienie "pełnej kontroli nad prokuraturą" i "system represji" wpłynęły na prawdziwą zapaść prokuratorii, która zajmuje się także sprawami zwykłych obywateli. Podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości przypomniano także, że w obawie o stan praworządności wstrzymano fundusze norweskie.

Gasiuk-Pihowicz mówiła także o ułaskawieniu pedofila przez prezydenta Andrzeja Dudę. - Głowa państwa wydała tę decyzję na podstawie opinii ze strony prokuratury. Te działania były podjęte jeszcze w marcu - mówiła Gasiuk-Pihowicz. Marek Ast po raz kolejny odebrał głos posłance, a później stwierdził, że jeżeli "posłanka Gasiuk chce się kompromitować, to niech się kompromituje". Później przewodniczący komisji wszedł w krótką wymianę zdań z Magdaleną Filiks.

- Ofierze groziła eksmisja, była w trudnej sytuacji finansowej. I podjęto decyzję o ułaskawieniu oprawcy. Dlaczego ofiary nie dostają pomocy ze strony ministerstwa oraz prokuratury? Może dlatego, że PiS zmienił przepisy dot. Funduszu Sprawiedliwości? I 25 mln złotych z niego poszło na system inwigilacji Pegazus? - mówiła na komisji Gasiuk-Pihowicz.

Komisja sprawiedliwości debatuje nad wnioskiem PO. "Co tam słychać w śledztwie, panie ministrze Ziobro?"

- Panie ministrze, nie ma pan wyrzutów sumienia z tego tytułu? Że ofiara, która była wielokrotnie gwałcona, nie miała pieniędzy na życie? To za pana czasów dochodziło do tej sytuacji (...). Z każdym dniem wydłuża się liczba błędów i zaniechań Zbigniewa Ziobry - dodała posłanka.

Wniosek o wotum nieufności uzasadniał także Michał Szczerba. Poseł PO pytał o przepis z "Tarczy Antykryzysowej 2.0.", który zniósł odpowiedzialność urzędniczą za błędy przy zakupach niezbędnego sprzętu do walki z koronawirusem. - Czy pan Zbigniew Ziobro jest autorem tych zapisów? Chcemy też się dowiedzieć, co tam słychać w śledztwie, panie ministrze Ziobro, ws. instruktora narciarstwa - znajomego ministra Szumowskiego - mówił polityk PO.

Michał Szczerba zarzucił Zbigniewowi Ziobrze także nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. - Te pieniądze służą do działań prowadzonych przez posłów Solidarnej Polski, to rzecz niewłaściwa. Gdyby na mapie wytyczyć miejsca, które zostały dotowane przez ten fundusz, okazałoby się to jasne - przekonywał poseł PO.

Wniosek o wotum wobec Ziobry. Prokurator krajowy broni prokuraturii

Po nim głos zabrał główny zainteresowany. - Nie wszystkie opinie, które padły na tej sali, były poważne. Do tych merytorycznych odniosą się moi współpracownicy. Jeśli komisja się zgodzi, to prokuratorzy będą teraz odnosili się do pojedynczych stanowisk - mówił Zbigniew Ziobro.

Dokonań prokuratury bronił Bogdan Święczkowski. - Aktywność przed sądami była większa, spadła liczba uniewinnień. Przestępczość gospodarcza - ta poważna, powyżej miliona złotych związana z wyłudzeniami VAT - również zmalała. Skuteczność prokuratury w tej materii wzrosła 5-krotnie - przekonywał Prokurator Krajowy.

- W sprawie Ministerstwa Zdrowia to opieracie się państwo na doniesieniach jednego medium, nazwy nie użyje, bo według mnie jest skończone. Od kwietnia nadzoruję grupę, która zajmuje się wyłudzeniami w materii koronawirusa. Mówicie państwo nieprawdę - dodał Święczkowski.

