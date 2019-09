Komiczna wpadka kandydata PO. Nie rozpoznał rzeczniczki ze swojego okręgu

Lider krakowskiej listy Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal rozpoczął kampanię przed wyborami parlamentarnymi. Kandydat KO odbył spacer krakowskimi uliczkami, wręczając kubki z kawą potencjalnym wyborcom. Wtedy doszło do niespodziewanego spotkania.

- Mogę zaprosić na kawę? - zagaił Paweł Kowal jedną z przechodzących ulicą kobiet. - Dziękuję, nie piję kawy. I tak na was głosuję. Jestem rzecznikiem małopolskiej Platformy Obywatelskiej - odparła "nieznajoma", którą okazała się Dominika Jaźwiecka.

Przed transferem do KO Paweł Kowal przez wiele lat związany był z Prawem i Sprawiedliwością. Po ośmioletniej karierze w PiS w 2010 roku polityk przeszedł do nieistniejącego już ugrupowania Polska Jest Najważniejsza. W lipcu tego roku ogłosił swój start w wyborach do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej.