Kometa Neowise tylko w lipcu. Obserwuj niebo!

Kometa Neowise w lipcu widoczna nad Polską

Kometa Neowise (skrót od C / 2020 F3 NEOWISE) zachwyca wszystkich, którzy obserwują niebo. Jest ona widoczna w lipcu, więc warto wykorzystać szansę, by ją zobaczyć. Kometa Neowise porusza się po eliptycznej orbicie. Jeśli ktoś nie zobaczy jej w ciągu najbliższych dni, nie będzie miał już na to szansy. W naszej części Układu Słonecznego kometa Neowise pojawi się za około 6800 lat.