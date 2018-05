Komenda zdradził, że chce założyć rodzinę. Wtedy do akcji wkroczył mec. Ćwiąkalski i wszyscy w śmiech

Po uniewinnieniu przez Sąd Najwyższy w końcu może odetchnąć. Ale zanim to nastąpi, musiał uporać się z trudnym pytaniem reportera WP. Tomasz Komenda przyznał, że marzy o założeniu rodziny. Ale to odpowiedź jego adwokata wywołała salwę śmiechu.

Tomasz Komenda na konferencji po decyzji Sądu Najwyższego był już rozluźniony. Uchylono mu wyrok i uniewinniono go po 18 latach spędzonych w więzieniu. Komenda zdradził, że będzie się teraz ubiegał o około 10 milionów odszkodowania. w pewnym momencie dość proste pytanie zadał mu reporter WP.

- Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że chętne już się zgłaszają. Proszę sobie wyobrazić, że do mnie przychodzą listy z prośbami.... No, różne dziewczyny są gotowe pana poznać. Nie wiem, czy one też myślą o odszkodowaniu, ale... - dodał adwokat.