Komary tygrysie blisko Polski. Sprawdź, dlaczego są niebezpieczne i po czym rozpoznać te insekty

Komary tygrysie są już w Europie. Zobacz, co to za owady, gdzie występują i czym grozi ukąszenie komara tygrysiego.

Komar tygrysi blisko Polski

Wraz ze wzrostem temperatury w Europie , na nasz kontynent przenoszą się gatunki zwierząt zwykle żyjących w cieplejszym klimacie. Przykładem jednego z nich jest występujący głównie w Azji i Afryce, komar tygrysi. Coraz cieplejsze lata, przyciągnęły insekta, którego występowanie stwierdzono w Europie. Wśród krajów, do których dotarł, wymienia się m.in. całe Włochy, śródziemnomorskie wybrzeże Hiszpanii, południową połowę Francji, wybrzeże Chorwacji , Słowenię oraz duży fragment Grecji. Chociaż w naszym kraju nie odnotowano jeszcze występowania komara tygrysiego, przy obecnych temperaturach istnieje zagrożenie, że może się pojawić.

Komary tygrysie – jak wyglądają i jakie choroby przenoszą?

Komarytygrysie to szybko rozprzestrzeniający się gatunek owada z rodziny komarowatych. Osobniki osiągają od 2 do 10 mm długości i charakteryzują się srebrnobiałymi paskami rozmieszczonymi na tle czarnego ciała. Komary tygrysie największą aktywność wykazują wczesnym rankiem oraz późnym popołudniem. Owady te są szczególnie niebezpieczne, ze względu na śmiertelne choroby, które przenoszą. Komar tygrysi jest wektorem ponad 20 arbowirusów, w tym wywołujących groźne choroby pochodzenia tropikalnego, które mogą prowadzić do śmierci. Wśród nich wymienia się:

• hikungunę (CHIK),

• dengę,

• wschodnie, zachodnie i wenezuelskie końskie zapalenie mózgu (EEE, WEE i VEE),

• żółtą febrę,

• gorączkę Zachodniego Nilu,

• japońskie zapalenie mózgu.