Komandosi w tajnej jednostce zakażeni koronawirusem

Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny potwierdził istnienie ogniska koronawirusa w jednej z jednostek na Pomorzu. Również biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia odpowiedziało, że “ośmiu żołnierzy zostało dodanych do statystyk COVID-19”.

Z kolei wydział prasowy MON przekazał: “Liczba zachorowań żołnierzy to nieznaczny odsetek całego stanu osobowego Wojska Polskiego, który nie wpływa na sprawność funkcjonowania i gotowość bojową Sił Zbrojnych RP. Jednocześnie informujemy, że nie podajemy do publicznej wiadomości szczegółowych informacji na temat gotowości do wykonywania zadań, prowadzonych operacji, szkolenia, wyposażenia, stanu etatowego Wojsk Specjalnych”.