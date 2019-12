Kołobrzeg. Zabójstwo 16-latka. Śledczy szukają narzędzia zbrodni

Nowe informacje z Kołobrzegu, gdzie na klatce schodowej jednego z osiedli zginął 16-latek. Śledczy wciąż szukają narzędzia zbrodni.

Jak podaje RMF FM, 17-letni Adrian W. czeka na przesłuchanie w policyjnym areszcie. Wstępnie przyznał się do winy. W postępowaniu dowodowym istotne są ślady krwi ofiary na odzieży. Według medialnych doniesień, Adrian W. był kolegą zamordowanego. Po zatrzymaniu chłopak miał przyznać policjantom, że to on go zabił - informuje RMF FM.