Kołobrzeg. Dramatyczna sytuacja na plaży. Pręt przebił nogę kobiety

Na niestrzeżonym odcinku plaży w Kołobrzegu doszło do wypadku. Kobieta weszła do wody i nadepnęła na wystający z morza pręt. Trafiła do szpitala.

Kołobrzeg. Kobieta weszła na metalowy pręt. Pomogli jej strażacy i ratownicy medyczni (PAP, Fot: Marcin Bielecki)