Koło. Otrzymał psa i go skatował. Zwierzę nie przeżyło

Gmina Osiek Mały. 54-latek skatował psa

Pod wskazany adres wyruszyli policjanci, który ustalili szczegóły zdarzenia. "Okazało się, że 54-latek psa dostał od sąsiadów. Ze sznurka zrobił smycz i miał go przyprowadzić do domu. Niestety ze zwierzakiem do domu nie dotarł" - czytamy w komunikacie policji.