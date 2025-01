Kolejny kandydat na prezydenta? Znany dziennikarz sugeruje start

- Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej, niż startując w wyborach na prezydenta, w związku z czym, zamierzam to zrobić. Słuchałem pana prezydenta przez cały wywiad i się zastanawiam: doradza mi pan, czy nie? - zapytał gospodarz programu. - Doradzam. Jeżeli rzeczywiście jest poważna grupa ludzi, która chce, żeby był pan kandydatem... - odparł wówczas prezydent.

W sierpniu Zbigniew Stonoga opublikował w mediach społecznościowych nagranie, które miało pochodzić z kolegium redakcyjnego Kanału Zero. Krzysztof Stanowski tłumaczył na nim podwładnym, żeby nie pisać o sprawie Funduszu Sprawiedliwości i Zbigniewie Ziobrze. Szybko jednak okazało się, że całość to zaplanowana akcja. Stanowski chciał w ten sposób zadrwić z polityków i dziennikarzy.

Jeśli jednak jest to prawdą, to Stanowski musi spełnić kilka warunków, aby móc wystartować w wyborach prezydenckich. Art. 127 Konstytucji przewiduje, że na prezydenta RP może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Oprócz tego każdy kandydat musi zebrać co najmniej 100 tys. podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.