Kolejny cud narodzin. Na świat przyszły trojaczki

Raz na 6500 porodów. Ola, Ala i Adam będą musieli spędzić nieco czasu w szpitalu

Ciąża mnoga, w tym trojacza, zdarza się stosunkowo rzadko - raz na 6500 porodów. Takie ciąże mogą być jednojajowe, dwujajowe lub trójjajowe. W ciąży jednojajowej maluszki są jednej płci i do siebie podobne, co zdarza się raz na pół miliona porodów. W ciąży dwujajowej przynajmniej dwoje dzieci jest tej samej płci i jest do siebie podobne. W ciąży trójajajowej każde dziecko może wyglądać inaczej.