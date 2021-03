Kolejny atak Rosji na Ukrainę? Były prezydent nie wyklucza

Były prezydent Ukrainy Łeonid Krawczuk komentował w czwartek w Radiu Swoboda, czym może skończyć się dalsze limitowanie wody przez ukraińskie władze. - Myślę, że to będzie jeden z impulsów dla Rosji, by przebić stamtąd drogę do Ukrainy. Chersoń, Mariupol - przez tę część jakoś przebić się do Krymu, żeby zabezpieczyć go wodą. Możliwe, że to będzie jedna z przyczyn większych ataków czy większych agresywnych kroków Rosji - oznajmił.