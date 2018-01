Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w Jaworznie. CBA ujęło trzeciego podejrzanego

Do zatrzymanych w środę kierownika ze spółki budującej blok energetyczny w elektrowni Jaworzno i rzeszowskiego biznesmena, który wręczył mu łapówkę w wysokości 50 tys. złotych, dołączył kolejny podejrzany. Ujęty przez CBA mężczyzna jest przełożonym zatrzymanego wcześniej kierownika spółki.

W środę Stanisław R. oraz Marcin Sz. zostali przyłapani podczas przekazywania łapówki przed jednym z salonów luksusowych samochodów w Katowicach, gdzie biznesmen przyjechał swoim pojazdem na przegląd. Sz., który był zastępcą kierownika działu zakupów w spółce powołanej do budowy bloku węglowego w elektrowni Jaworzno, przyjął od R. w sumie 150 tys. złotych w trzech równych ratach.

Marcin Sz. przyznał się do winy i szczegółowo opisał okoliczności przestępstwa, dlatego sąd uznał, że w tej sytuacji nie ma już obawy matactwa i nie uwzględnił wniosku o aresztowanie. Prokuratura Krajowa zapowiada, że złoży zażalenie na tę decyzję.

Nowy blok w elektrowni Jaworzno, którego budowa była przedmiotem przekrętu, wytworzy rocznie ok 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Według wyliczeń specjalistów, dzięki przedsięwzięciu do atmosfery trafi o 2 mln ton dwutlenku węgla mniej.