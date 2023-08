Kolejne wsparcie dla Ukrainy. Biały Dom zwraca się do Kongresu

Według Pentagonu obecne środki mają wystarczyć do końca obecnego roku fiskalnego, tj. do końca września. Administracja wciąż ma do dyspozycji m.in. 6 mld dolarów w ramach mechanizmu PDA (Presidential Drawdown Authority), w ramach którego uzbrojenie przekazywane jest bezpośrednio z magazynów USA, oraz 600 mln w ramach Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), polegającego na zakupie uzbrojenia dla Ukrainy od producentów broni i innych państw.