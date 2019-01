Kolejne uderzenie zimy. Trudne warunki na drogach

Zima nie odpuszcza. Na wschodzie oraz w centrum Polski noc upłynęła pod znakiem intensywnych opadów śniegu, które skutecznie utrudnią życie kierowcom. W całym kraju temperatura spadła znacznie poniżej zera.

Za nami bardzo zimna noc, zwłaszcza na północnym wschodzie. W Suwałkach słupki rtęci spadły 16 kresek poniżej zera. Chłodno było również w rejonach podgórskich, gdzie temperatura wyniosła -11 st. C. Stosunkowo łagodnie zima obeszła się z mieszkańcami Pomorza Zachodniego, gdzie było -5 st. C.

Kolejne godziny przyniosą nieco wyższe temperatury i jeszcze więcej śniegu. W dzień będzie od -8 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie do -3 st. C na południu i zachodzie. Lokalnie w rejonach podgórskich temperatura może spaść nawet do -9 st. C. Śniegu może spaść 6 cm. Uczucie chłodu będzie potęgował wiatr - na zachodzie i w centrum słaby bądź umiarkowany, natomiast na północnym wschodzie - porywisty.