Kolejne święto państwowe. Jest decyzja Sejmu

Sejm przyjął w piątek ustawę, która zakłada ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Za głosowało 279 posłów, przeciw było 125, od głosu wstrzymało się 14 posłów. Teraz ustawa ws. nowego święta trafi do prac w Senacie.



Warto przypomnieć, że do ustawy zgłoszono dwie poprawki. Chodzi o naniesienie zmian w preambule ustawy oraz przesunięcia święta z 14 na 15 kwietnia. Dlaczego? - 14 kwietnia 1934 roku powstał Obóz Narodowo-Radykalny, skrajnie prawicowy, o charakterze faszystowskim. Biorąc pod uwagę tę datę, można domniemywać, że jest to próba wprowadzenia skrajnych narodowców, ksenofobów i antysemitów do polskiej polityki - powiedział Wojciech Król, poseł PO-KO, który zgłosił poprawki do ustawy ws. święta. Zostały odrzucone.