Kolejne incydenty na granicy z Białorusią. Oślepiali laserami i niszczyli ogrodzenie

To kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Do podobnych zajść doszło w nocy z soboty na niedzielę na odcinku granicy polsko-białoruskiej ochranianym przez SG w Czeremsze. Jak relacjonowała rzeczniczka SG por. Anna Michalska, "bardzo agresywna grupa" migrantów rzucała kamieniami w stronę polskich patroli i oślepiała je laserami. Towarzyszyły im osoby w mundurach białoruskich. W stronę naszych pograniczników rzucano również petardami hukowymi. Wówczas jedna z petard zraniła polską funkcjonariuszkę. Kobieta ma m. in. złamany nos.