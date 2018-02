Kolejne 2 ofiary mrozów. To już 6 od soboty

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o kolejnych ofiarach mrozu i apelu o to, aby reagować, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Tym bardziej, że w kolejnych dniach temperatury spadną jeszcze bardziej.

Jak podał portal Cumulus, niedziela w przeważającej części kraju będzie pogodna i słoneczna. W ciągu dnia termometry wskażą od -11 do -7 st. C na wschodzie i od -5 do -2 na zachodzie kraju. Bardzo mroźno będzie na Podhalu, gdzie termometry wskażą od -14 do -11 st. C.