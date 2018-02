Od takiej zimy odwykliśmy. Silne mrozy nie opuszczą nas szybko

Bardzo niskie temperatury, które nastaną już w niedzielę, będą nam utrudniać życie przez co najmniej tydzień. Kulminacja fali mrozów nastąpi na początku tygodnia. Jednak w następnych dniach lepiej nie będzie.

Nadchodzi fala silnych mrozów (Agencja Gazeta, Fot: Franciszek Mazur)

Niedziela w przeważającej części kraju będzie pogodna i słoneczna. Mimo to, długi spacer może nie być najlepszym pomysłem, ze względu na silny mróz. W ciągu dnia termometry wskażą od -11 do -7 st. C na wschodzie i od -5 do -2 na zachodzie kraju. Bardzo mroźno będzie na Podhalu, gdzie termometry wskażą od -14 do -11 st. C.

Poniedziałek i wtorek również będą słoneczne i pogodne w większości kraju. Temperatury będą nawet niższe, niż w niedzielę: na wschodzie od -11 do -8 st. C., a na Podhalu od -15 do -11 st. C. Na zachodzie możemy się spodziewać od -6 st. C do -3.

We wtorek dominować będą chmury z opadami śniegu na krańcach północnych oraz na południu i wschodzie kraju. W ciągu dnia termometry wskażą od -12 do -8 st. C na wschodzie i od -7 do -4 st. C na zachodzie kraju. Znów bardzo mroźno będzie na Podhalu, tutaj od -16 do -12 st. C.

W czwartek 1 marca rano mróz sięgnie od -20 st. C na północnym wschodzie do -11 st. na Pomorzu, gdzie również wystąpią okresowe opady śniegu do 1 cm.