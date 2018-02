Kolejna obietnica Macierewicza trafiła do kosza. Nie będzie Sanktuarium Wojska Polskiego

We wrześniu były szef MON obiecał stworzenie na Łysej Górze specjalnej świątyni poświęconej wojsku. Jednak od tego czasu resort nic nie zrobił w tej sprawie.



Na początku września Antoni Macierewicz poinformował, że powstała inicjatywa, by Ministerstwo Obrony zaangażowało się w obecność wojska w klasztorze na Łysej Górze. - To miejsce, w którym żołnierz polski w najpełniejszy sposób może wyrazić swoje posłannictwo, swój obowiązek i swoje przesłanie dla ojczyzny. Będę robił wszystko co możliwe, by obecność wojska była tutaj trwała - mówił wówczas minister.