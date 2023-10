Kolejna noc zamieszek w Berlinie. W ruch poszły kamienie i butelki

Była to druga noc z rzędu, kiedy pomimo zakazu, propalestyńscy manifestanci gromadzili się w Berlinie-Neukoelln. Na ulicach miasta doszło do podpalenia kilku samochodów, a także do ustawiania płonących barykad. Policjanci i ratownicy byli atakowani. Jak potwierdził rzecznik berlińskiego centrum sytuacyjnego, sprawcami byli "ludzie chcący wyrazić swoją solidarność z Palestyną".