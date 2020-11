Akcja CBŚP. Wyjaśniona sprawa usiłowania zabójstwa z 2005 roku

W efekcie pracy śledczy wyjaśnili również sprawę usiłowania zabójstwa, do którego doszło w 2005 roku w Knurowie. Wówczas doszło do ataku na mężczyznę, który został brutalnie zaatakowany przy użyciu siekier i kijów bejsbolowych. Napastnicy uderzali go między innymi w głowę oraz klatkę piersiową. W efekcie mężczyzna doznał rozległych obrażeń, które zagrażały jego życiu. Interweniowali sąsiedzi, którzy uratowali go przed śmiercią. Sprawcy zbiegli.