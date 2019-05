Kolejna afera z Adamem Andruszkiewiczem i służbową limuzyną? Tabloid pokazał zdjęcia. Mamy komentarz wiceministra

"Dlaczego wychodzi do pracy w południe?!" - pyta "Super Express" w materiale o wiceministrze cyfryzacji Adamie Andruszkiewiczu. Tabloid opublikował zdjęcia paparazzi, jak polityk miał jechać do resortu właśnie w południe. Wcześniej przez pół godziny miała czekać na niego pod jego apartamentem ministerialna limuzyna. - Publikacja jest nieprawdziwa - zapewnia wiceminister w rozmowie z WP.

"Wtorek, dochodzi południe. Pod apartamentowiec w prestiżowej części warszawskiego Powiśla podjeżdża ministerialna limuzyna. Przez pół godziny nic się nie dzieje, ale resortowy kierowca dzielnie czeka na swojego szefa. Nagle, jak spod ziemi, wyrasta wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz! Najwyraźniej zaczęło mu się właśnie spieszyć do pracy" - relacjonuje "SE". I pokazuje zdjęcia:

Dziennik podaje, że "próbował się dowiedzieć, co ważnego zatrzymało w domu ministra, ale przez kilka dni nie odbierał telefonu". Głos zabrały z kolei jego służby prasowe. "Z uwagi na charakter sprawowanej funkcji, wiele aktywności ma miejsce poza siedzibą urzędu. Osoby sprawujące kierownicze stanowiska państwowe, z racji pełnionych funkcji, nie mają ściśle określonych godzin urzędowania" - czytamy na stronie "SE". Resort nie ukrywa, że młody poseł codziennie korzysta z usług resortowego szofera.

Zobacz także: "To nie była ustawka". Beata Kempa o publikacji "SE"

Adam Andruszkiewicz odniósł się za to do sprawy w rozmowie z WP. Zapewnił, że publikacja "Super Expressu" jest nieprawdziwa - nie zaczynał pracy o 12, a w ministerstwie był wcześniej, na co ma świadków. Oświadczył, że w tej sprawie pracuje już z prawnikami.