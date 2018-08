Kolej w Warszawie sparaliżowana. Awaria sieci trakcyjnej

Do awarii sieci trakcyjnej doszło na stacji Warszawa Włochy. Opóźnienia sięgają nawet 100 minut. Niektóre pociągi kursują okrężną trasą, omijając zablokowany odcinek.

Na miejscu działają dwa pociągi do naprawy sieci. Jak informuje Karol Jakubowski z PKP PLK, ze względu na naprawę uszkodzonej sieci trakcyjnej na stacji Warszawa Włochy między godziną 17.30 a 18.10 wyłączone było również zasilanie nad dwoma torami w kierunku Pruszkowa.

W związku z usterką wprowadzono zmiany w ruchu. Jak czytamy w komunikacie PKP, "niektóre pociągi mogą kursować drogą okrężną do stacji Warszawa Wschodnia z zatrzymaniem na stacji Warszawa Gdańska, z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion".

To kolejna awaria, do której doszło w czwartek na polskiej kolei. Około godz. 14 doszło do zerwania sieci trakcyjnej na trasie Poznań - Wrocław. Opóźnienia kursujących na niej pociągów przekraczały godzinę.