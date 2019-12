Kolędy na Boże Narodzenie. Zaśpiewaj w Wigilię z najlepszymi polskimi artystami.

Najpiękniejsze kolędy na Wigilię Bożego Narodzenia 2019. Zaśpiewaj "Bóg się rodzi", "Lulajże, Jezuniu" i inne najpopularniejsze pieśni z wybitnymi artystami polskiej piosenki. Przedstawiamy teksty i teledyski.

"Bóg się rodzi" – tekst kolędy

W nędznej szopie urodzony,

Żłób mu za kolebkę dano?

Cóż jest, czem był otoczony?

Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało

Witać Go przed bogaczami,